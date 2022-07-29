Mena Mena Suvari'den şok itiraf: Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum
Hollywood'un tanınan ismi Mena Suvari, özel hayatı ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Suvari, eski sevgilisinin kendisine yaşadığı zorlukları anlattı.
Amerikan Güzeli, Amerikan Pastası, Asla Kaybetme gibi filmlerin oyuncusu Mena Suvari, duyanları hayrete düşüren açıklamalar yaptı. Eski sevgilisinin kendisine yaşattıklarını anlatan Mena Suvari, the Guardian gazetesine verdiği röportajda eski sevgilisinin kendisini üçlü ilişkiye zorladığını ve fantezileri sebebiyle hastanelik olduğunu belirtti.
Suvari ayrıca sevgilisi tarafından hiç sevilmediğini, sadece sevgilisinin arzularını gerçekleştirdiği bir nesne olduğunu söyledi.
Üçlü ilişkiye zorladı
Bugün 43 yaşında olan Mena Suvari, The Guardian gazetesine konuştu ve yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti.
Anlattığına göre Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, yıldız henüz 17 yaşındayken meydana geldi. Mena Suvari adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.