Mena Mena Suvari'den şok itiraf: Eski sevgilimin fantezilerini gerçekleştirirken hastanelik oldum

Anlattığına göre Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, yıldız henüz 17 yaşındayken meydana geldi. Mena Suvari adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.