Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Yılda 7 bin tane üretip tanesini 100 liradan satıyor
İZMİR'de Aslıhan Özşahin, sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta memurluğu bırakıp üreticiğile başladı. 2 kovanla arıcılığa başlayan Özşahin, yıllık 7 bin kraliçe arı üretim kapasitesine ulaştı.
İzmir'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.
Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.
Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle, son dönemde ıslahı yapılan Ege arısı türünün kraliçelerini üretmeye karar verdi.
Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin arılık kapasiteye ulaştı.