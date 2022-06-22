Memurların mesai ücretlerine zam geldi! 65 yaş aylığına zam yok, öğrencinin pansiyon ücretine zam var

TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifinde kimilerini sevindiren kimilerini de üzen düzenlemeler yer aldı. Memurun mesai ücretine 1 .7 lira zam yapılırken, zabıtaların aylık maktu fazla çalışma ücretleri de yükseltildi. Sözcü'nün haberine göre ilk, orta ve lise öğrencileri ile velilerini üzecek büyük bir zam var.