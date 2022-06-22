Memurların mesai ücretlerine zam geldi! 65 yaş aylığına zam yok, öğrencinin pansiyon ücretine zam var
Memurun fazla mesaisi saat başına 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıktı. 65 yaş aylığına ise zam yapılmadı. Öğrencinin kaldıkları yurt ücretlerine yüzde 81 zam yapıldı. İşte ayrıntılar...
TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifinde kimilerini sevindiren kimilerini de üzen düzenlemeler yer aldı. Memurun mesai ücretine 1 .7 lira zam yapılırken, zabıtaların aylık maktu fazla çalışma ücretleri de yükseltildi. Sözcü'nün haberine göre ilk, orta ve lise öğrencileri ile velilerini üzecek büyük bir zam var.
Ek bütçe tasarısına göre memurların fazla çalışma ücretleri ve yurt içi harcırahlarına yüzde 61 ile yüzde 63 arasında zam yapıldı. Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak.
Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarıldı.
Memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi.