Memurların maaşı netleşiyor! İşte ünvanlarına göre yeni, zamlı memur maaşları
Memur ve emekli maaşları temmuz ayında zamlanacak. Açıklanan 5 aylık rakamlara göre kamu çalışanlarının alacağı zam miktarı şekillenmeye başladı. Beş aylık verilerle şimdiden yüzde 14 zamma yaklaşan memurlar, gözünü 3 Temmuz’daki haziran TÜFE rakamına çevirdi. Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanların zamlı maaş tablosu da böylece ortaya çıktı. Memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Memur maaşları; kıdem, derece, öğrenim durumu, görev yapılan bölge ve aile durumu gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. En son yapılan artışlarla birlikte, en düşük memur maaşı 44 bin TL seviyesine yaklaşırken, gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Örneğin, 1/4 derecesindeki bir öğretmen halihazırda 52.906 TL maaş alırken, 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.910 TL'ye kadar çıkıyor. Bu farklarda; hizmet yılı, görev yeri ve çocuk sayısı gibi unsurlar etkili oluyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan TÜİK verilerine göre, beş aylık enflasyon oranı yüzde 15,01 olarak açıklandı. Buna göre memurlar, Temmuz ayında hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı alacak. Şu anki veriler doğrultusunda memur maaşlarında yaklaşık yüzde14’lük bir artış kesinleşmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı netleşecek.
Peki Temmuz 2025 itibarıyla öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat ve profesörlerin maaşları ne kadar olacak?
İşte hizmet yılı ve dereceye göre hesaplanan tahmini maaşlar...