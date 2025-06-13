Memurların maaşı netleşiyor! İşte ünvanlarına göre yeni, zamlı memur maaşları

Memur maaşları; kıdem, derece, öğrenim durumu, görev yapılan bölge ve aile durumu gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. En son yapılan artışlarla birlikte, en düşük memur maaşı 44 bin TL seviyesine yaklaşırken, gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Örneğin, 1/4 derecesindeki bir öğretmen halihazırda 52.906 TL maaş alırken, 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.910 TL'ye kadar çıkıyor. Bu farklarda; hizmet yılı, görev yeri ve çocuk sayısı gibi unsurlar etkili oluyor.