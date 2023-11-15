Memurlara erken emeklilik müjdesi! Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar....
Milyonlarca memuru ilgilendiren haber geldi. SGK, memurların erken emekli olabilmesi için yeni düzenleme yaptı. Buna göre, 2018'den sonra memurluğa başlayanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. İşte ayrıntılar...
SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece memurlara daha erken emekli olma imkânı doğacak.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında SGK'nın memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptığını duyurdu. Yalnız bu düzenlemeden tüm memurlar faydalanamayacak. İşte ayrıntılar...
SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak.
Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.