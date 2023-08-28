Memurlara çifte zam birden geliyor! Maaşları 2900 lira daha artacak
Memur zammı için toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Heyeti’ne devredilmiş, heyet ise 31 Ağustos’a kadar nihai kararını vermek için hafta sonu iki kez toplanmıştı. Görüşmeler sürerken '2024-2025 memur zammı ne kadar olacak?' sorusu da netleşmeye başladı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranını görüşmek için ikinci kez toplandı.
Kurul, zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.
Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."