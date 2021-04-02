Memurlara büyük şans! Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılda bir yapılacak
Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç 3 yılda bir yapılacak. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekerek, “En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek” diye konuştu.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile memur sendikası konfederasyonlarının yetkilileri yer aldı.
Toplantıda, kamudaki sözleşmeli personelin durumu ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşüldü.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un edindiği bilgiye göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının pek çok kamu kurumunda uzun süredir yapılmadığı gündeme geldi.
Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi. Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği ve bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.