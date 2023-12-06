Memurlara 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor! Hangi memurlar alacak, hangileri alamayacak?
BDDK'nın İstanbul'a taşınması sonrası Ankara'dan İstanbul'a taşınacak personeline aylık 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' ödenmesi ile ilgili yasa teklifi geri çekildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre aynı teklif tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek Meclis'e gönderilecek...
BDDK'nın İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören madde torba kanun teklifinden çıkarılacak. Öte yandan düzenlemenin tüm memurları kapsayacak şekilde genişletileceği belirtiliyor.
Herkes asgari ücretin ne kadar artacağını, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağını tartışırken, 400 memur için dikkat çeken bir ödeme gündeme düşmüştü.
86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına aylık 45 bin TL ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenmişti.
Bunu kendi personeli için eşitliği zedeleyen bir karar olarak gören diğer kamu kurumları ile muhalefet milletvekilleri düzenlemeye tepki göstermişti. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri gelmişti.