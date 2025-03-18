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Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

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Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasını öngören teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. Teklifin Genel Kurul'dan geçmesi durumunda ise ödemelerin 24 Mart - 28 Mart arasında tamamlanması öngörülüyor. Gündem olan konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi talep ediyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tombul, "Kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz" dedi.

Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesinden gelecek habere odaklanmıştı. Geçen haftalarda yapılan açıklamayla bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkartıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye almış olacak.

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Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

İKRAMİYELERİN BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Bayram ikramiyelerini 4 bin liraya çıkarılması kapsamında yapılacak olan düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ikramiyenin bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

MEMURLAR DA SIRAYA GİRDİ

Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet'in haberine göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana gündeme getirilen ancak hala hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

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Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

TOMBUL: KAMU GÖREVLİLERİMİZE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Tombul konuşmasında, "Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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