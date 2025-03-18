Memurlara 4 bin liralık bayram ikramiyesi mi ödenecek?

MEMURLAR DA SIRAYA GİRDİ

Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet'in haberine göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana gündeme getirilen ancak hala hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.