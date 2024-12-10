Memurlar için köklü değişikliler! Ücretler yeniden düzenlenecek
Memurları ilgilendiren köklü değişiklikler yolda. Kamuda kritik adımlar bekleniyor. Kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanması beklenirken ücretler de görev ve sorumluluğuna göre tekrar düzenlenecek. Kariyer meslek personeline dair yeni çalışma yapılacağı öğrenilirken işe alımlarda da fırsat eşitliği ve şeffaflık öncelikli hale gelecek. İşte kamudaki memurları ilgilendiren o değişiklikler...
Milyonlarca memur maaş zammıyla ilgili yeni gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Memur maaşlarına zamma dair enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber rakamlar şekillenmeye başlarken refah payı gibi çokça konu da merak ediliyor. Öte yandan kamuda memurlara yönelik köklü değişiklikler için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. İşte memurları ilgilendiren o yeni adımlar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümet tarafından kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapılmaya hazırlanıldığı kaydedildi. Buna göre, kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanması, personelin dengeli dağılımı ve ücret sistemi ile alakalı yeni adımların atılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından, personel istihdamına yönelik bilgilerin kasım ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi’ne girilmesini istemişti.
Kamuda personel planlaması yapılması, bütçeye, mevzuata, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin tespit edilerek, uygun personel politikalarının geliştirilmesi için oluşturulan Kamu Personeli Bilgi Sistemi’nin kapsamının genişletileceği öğrenildi.