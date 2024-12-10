Memurlar için köklü değişikliler! Ücretler yeniden düzenlenecek

Milyonlarca memur maaş zammıyla ilgili yeni gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Memur maaşlarına zamma dair enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber rakamlar şekillenmeye başlarken refah payı gibi çokça konu da merak ediliyor. Öte yandan kamuda memurlara yönelik köklü değişiklikler için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. İşte memurları ilgilendiren o yeni adımlar...