Memurlar bekliyordu! Maaşı artıracak 3600 ek gösterge için sürpriz görüşme!
5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler hükümetin çalışmalarına çevrildi. Emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayacak düzenlemenin hayata geçirilmesi için, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafında çalışmalar devam ederken, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.
Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.