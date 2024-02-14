Memurlar bekliyordu! Maaşı artıracak 3600 ek gösterge için sürpriz görüşme!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; 1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.