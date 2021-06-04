Memura ve emekli Temmuz enflasyon farkı zammı belli oldu! Memura fark
Emekli, memur milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekliye temmuzda çifte bayram, memura ise enflasyon farkı geliyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.
SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.
Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.