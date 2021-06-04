Memura ve emekli Temmuz enflasyon farkı zammı belli oldu! Memura fark

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.