Memura ek ödeme kararı! 3600 ek göstergeyle kimin maaşı artacak?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına göre 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında ayrım yapılması eşitlik ilkesine aykırı bulundu. Bu doğrultuda 3600 ek gösterge hakkı, artık 15 Ocak 2023 sonrası atananlara da tanınmasına karar verildi. İptal kararı, resmi olarak yürürlüğe 6 ay içinde (yani en geç Aralık 2025’e kadar) girecek. Peki bu karardan kimler etkilenecek? Maaşlarda nasıl bir değişiklik görülecek?