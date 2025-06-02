Memura ek ödeme kararı! 3600 ek göstergeyle kimin maaşı artacak?
AYM'nin iptal kararına göre 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan tüm memurlara uygulanacak olan 3600 ek gösterge uygulaması 5,3 milyon memuru etkileyecek. Peki 3600 ek gösterge kararından kimler faydalanacak? Hangi memurun maaşı ne kadar yükselecek? Memur emekli maaşları ve emekli tazminatları ne kadar artacak? İşte detaylar...
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına göre 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında ayrım yapılması eşitlik ilkesine aykırı bulundu. Bu doğrultuda 3600 ek gösterge hakkı, artık 15 Ocak 2023 sonrası atananlara da tanınmasına karar verildi. İptal kararı, resmi olarak yürürlüğe 6 ay içinde (yani en geç Aralık 2025’e kadar) girecek. Peki bu karardan kimler etkilenecek? Maaşlarda nasıl bir değişiklik görülecek?
Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla on binlerce memurun maaşları ile emekli olurken alacakları tazminat yüzde 22 artacak. Tazminattaki artış 150 bin lirayı bulacak.
3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASI NEDİR?
3600 ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmesine deniyor. 15 Ocak 2023 tarihinden önce kamuda görev alan 5,3 Milyon kamu personeline ek gösterge artışı yapıldı.
Ek gösterge 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise emekli ikramiyelerini ciddi oranda etkiliyor.