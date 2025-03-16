Memura 90 bin lira promosyon! Devlet bankası harekete geçti, yeni rekor

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI

Promosyon ödemelerinin bu seviyeye ulaşması, diğer kamu kurumlarını da harekete geçirebilir. Öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve diğer devlet memurları, kendi kurumlarının da bu tür avantajlı promosyon anlaşmalarına imza atmasını bekliyor. Uzmanlara göre, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı anlaşmanın kamu maaş promosyonlarında yeni bir rekabet sürecinin başlatması bekleniyor.