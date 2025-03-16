Memura 90 bin lira promosyon! Devlet bankası harekete geçti, yeni rekor
Memurlara müjde devlet bankasından geldi. Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler vermeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 89 bin 500 TL teklif ile kazanarak tarihe geçti. Bu miktar, ilçedeki tüm öğretmenlere 3 yıl boyunca ödenecek. Bankaların başka promosyon anlaşmalarında rakamı daha da artırması bekleniyor.
Ziraat Bankası, maaş promosyonunda tarihe geçti. Devlet bankası, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 89 bin 500 TL teklif ile kazandı. Bu emsal teşkil edecek karar, tüm memurların promosyonunu etkileyebilir.
MEMURLAR İÇİN PROMOSYON BAYRAMI
Kamu çalışanlarının maaş promosyonları, bankalar arasındaki rekabet sayesinde giderek daha da artıyor. Son olarak İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ihale, tarihe geçecek bir rakamla sonuçlandı.
DEVLET BANKASINDAN REKOR ÖDEME
Ziraat Bankası, 3 yıllık anlaşma kapsamında her öğretmene tam 89 bin 500 TL promosyon ödeyeceğini taahhüt etti. Bu rakam, Türkiye’de bugüne kadar kamu çalışanlarına sunulan en yüksek promosyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI
Promosyon ödemelerinin bu seviyeye ulaşması, diğer kamu kurumlarını da harekete geçirebilir. Öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve diğer devlet memurları, kendi kurumlarının da bu tür avantajlı promosyon anlaşmalarına imza atmasını bekliyor. Uzmanlara göre, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı anlaşmanın kamu maaş promosyonlarında yeni bir rekabet sürecinin başlatması bekleniyor.