Memur zammı net ne oldu 2020-2021 memur maaşı ne kadar?

Memur zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün saat 16.00'a kadar belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?