Memur zammı 2020-2021 yüzde oranı ne kadar? Emekliler de bu haberi bekliyor

Memur maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memurun gündeminde. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?