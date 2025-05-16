Memurlar aman dikkat! Çalışma şartları değişti karar Resmi Gazete'de
Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de memuriyete ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.
Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla memurların çalışma şartlarında ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
35 YAŞ SINIRI GELDİ
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.
ÜYELER SEÇECEK
Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanundaki düzenlemeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.
Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.