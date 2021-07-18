Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor! Gözler 2 Ağustos'ta

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.