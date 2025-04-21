Memur ve memur emeklisi için net oranı verdi! Temmuz zammı ne olacak?

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. TÜİK tarafından temmuzda açıklanacak haziran enflasyonuyla beraber maaş güncelleme oranları netlik kazanacak. Şimdi maaş zammı için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son olarak belli olan mart enflasyonuyla beraber memur ve memur emeklilerinin muhtemel maaş güncellemelerini değerlendirdi.