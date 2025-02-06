Memur ve kamu işçileri dikkat! Işıkhan'dan çok kritik açıklama geldi
Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çalışma hayatı, gelir dağılımı, düşen alım gücü sorunları nedeniyle zor bir döneme girerken Işıkhan, bu görüşmelerde işçilerin haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kritik yıl başladı. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisi için toplu pazarlıkta son durum merak ediliyor. Memur ve yaklaşın 600 bin işçinin maaşlarında toplu sözleşmelerin etkisi büyük. Çalışanlar için yeni dönem başlıyor.
MEMUR VE KAMU İŞÇİSİ ZAM MARATONU BAŞLIYOR
Toplu sözleşme süreci başladı. 2025 yılı içinde iki önemli toplu sözleşme süreci yaşanacak. Yılın başından itibaren zam pazarlığı fiili olarak başladı. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile yılın ilerleyen döneminde belli olacak. Ön görüşmeleri ve prosedürleri ise başladı.
Metal işkolu toplu sözleşmeleri de gündemde yer alıyor. Kamu tarafı ve işçi kesimi yıl içinde imzalanacak toplu sözleşme kritik önem taşıyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN 600 BİN İŞÇİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin konuştu.