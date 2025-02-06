Memur ve kamu işçileri dikkat! Işıkhan'dan çok kritik açıklama geldi

MEMUR VE KAMU İŞÇİSİ ZAM MARATONU BAŞLIYOR

Toplu sözleşme süreci başladı. 2025 yılı içinde iki önemli toplu sözleşme süreci yaşanacak. Yılın başından itibaren zam pazarlığı fiili olarak başladı. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile yılın ilerleyen döneminde belli olacak. Ön görüşmeleri ve prosedürleri ise başladı.