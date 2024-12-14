Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam! Masada farklı rakamlar var, gözler enflasyonda
Memurlar 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.4, emekliler ise yüzde 14.57'lik zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakamlar ise aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Aralık ayında enflasyona göre emekli ve memur zammı için tahminler ne yönde?
Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor. Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İkinci toplantı 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre memur ve emekli zammında ise enflasyon belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLAR
Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu.