Memur ve emeklinin zamlı maaşı belli oldu! Polis, hemşire, öğretmen, doktor, imam maaşları...
2022 enflasyon beklentisi belli oldu. Buna göre SSK ve BAğ-Kur emeklileri için Ocak ayında yüzde 17.83 oranında zam kesinleşti gibi. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 18.33 oranında zam alması bekleniyor. İşte en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşirelerin zamlı maaşları...
Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçları Ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak yeni maaş zamlarına yönelik ipucunu verdi. MB'nin 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67.73 oldu. MB'nin açıkladığı tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı. Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.
Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18.83 olarak gerçekleşecek.
En düşük memur ve emekli maaşı
Buna göre, 9.109 TL olan memur maaşı 10.824 TL'ye, 6.077 TL olan memur emeklisi maaşı 7.221 TL'ye çıkacak.