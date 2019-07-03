Memur ve emeklinin yeni zammı netleşti kime ne kadar zam var?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emekli ve memurun kulağı açıklanacak olan haziran ayı enflasyon karamlarındaydı ve TÜİK bugün o rakamları açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında zam geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.
Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye;
en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.