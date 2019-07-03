Memur ve emeklinin yeni zammı netleşti kime ne kadar zam var?

Milyonlarca emekli ve memurun kulağı açıklanacak olan haziran ayı enflasyon karamlarındaydı ve TÜİK bugün o rakamları açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında zam geldi.