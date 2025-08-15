Memur ve emeklinin yeni zam teklifi belli oldu
Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, 2. toplantı da sona erdi. Memurların taban aylığına 1000 TL zam teklifi yapıldı.
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor.
Memur maaş zam pazarlıklarında hükümetin ikinci teklifi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası teklifi kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre hükümet, taban aylığa 1000 TL artış önerdi.
Ancak 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranlarında bir değişiklik yapılmadı.
İlk teklif kapsamında hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki altı ayda da yüzde 4 zam öngörmüştü.
Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+ yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.