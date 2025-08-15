Memur ve emeklinin yeni zam teklifi belli oldu

Buna göre hükümet, taban aylığa 1000 TL artış önerdi.

Ancak 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranlarında bir değişiklik yapılmadı.

İlk teklif kapsamında hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki altı ayda da yüzde 4 zam öngörmüştü.