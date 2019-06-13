Memur ve emeklinin yeni zam oranları İşte yeni maaşlar
Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı bu hafta içinde netleşecek.
Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Peki yeni zam sonrası memur ve emeklinin maaşları nasıl olacak, en düşük ve en yüksek maaş kaç para olacak?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 haziranda açıklandı. Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.