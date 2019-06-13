Memur ve emeklinin yeni zam oranları İşte yeni maaşlar

Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Peki yeni zam sonrası memur ve emeklinin maaşları nasıl olacak, en düşük ve en yüksek maaş kaç para olacak?