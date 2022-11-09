Memur ve emeklinin gözü refah payında! İşte asgari ücret için masadaki son rakam

EYT ve asgari ücret kelimelerinden sonra son dönemde vatandaşı gündeminde 'refah payı' var! Asgari ücret ne kadar olacak? Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı asgari ücrete yapılacak zammı konuşuyor. Bazı uzmanlar 7.500 TL seviyelerini işaret etse de bazıları da 10 bin TL bandının sürpriz olmayacağını belirtiyor. Refah payıyla birlikte asgari ücret için yeni tahmin ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...