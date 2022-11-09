Memur ve emeklinin gözü refah payında! İşte asgari ücret için masadaki son rakam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda dün yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret etmişti. Aralık ayında toplanacak tespit komisyonunun odağındaki rakamı duyurdular. Son dönemde gündeme gelen refah payı nedir? Asgari ücret ne kadar olacak?
EYT ve asgari ücret kelimelerinden sonra son dönemde vatandaşı gündeminde 'refah payı' var! Asgari ücret ne kadar olacak? Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı asgari ücrete yapılacak zammı konuşuyor. Bazı uzmanlar 7.500 TL seviyelerini işaret etse de bazıları da 10 bin TL bandının sürpriz olmayacağını belirtiyor. Refah payıyla birlikte asgari ücret için yeni tahmin ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Refah Payı yeniden gündemde
2022'nin Temmuz'unda yapılan ara zammın ardından net asgari ücret tutarı 5 bin 500 TL seviyesine gelmişti. Yeni zam belirlenirken altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Asgari ücretin 7.500 TL'nin üzerine çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmemek için AK Parti yeni bir çalışma başlattı. Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre asgari ücretin 8 bin TL seviyelerinde olacağı ifade ediliyor!
Memur ve emekli maaşına refah payı yolda
Yeni yıl yaklaşıyor. Herkes zam oranı hesaplıyor. Memur ve emekli maaşına refah payı yolda... Ocak zammının yüzde 15,9 ile yüzde 22.75 arası olması beklenirken refah payı için kulislerden sızan rakam yüzde 5 ile yüzde 10 arası.