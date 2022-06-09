Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da! İşte Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları
Milyonlarca memur ve emekli temmuzda açıklanacak enflasyon oranına ve yapılacak maaş zammına kilitlendi. 2022’nin ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 oldu. Bu veriye göre memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluştu. Bu farkın üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor.
Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netlemeye başlarken, memur ve emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Telmuz ayında maaşlara yapılacak zammı Hürriyet yazarı Noyan Doğan hesapladı. İşte Doğan'ın yazısından Temmuz'da emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar...
Görevdeki memurlar ile memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre de memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 7 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına eklenecek.
Yüzde 37.64 zam kesin!
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre yüzde 37.64’lük zammın daha da artacağı ve yüzde 40’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek.
En düşük memur maaşı kaç lira olacak?
Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8.848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5.900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29.358 liraya, şube müdürünün maaşı 15.399 liraya yükselecek.