Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2025 yılında hangi memur ne kadar maaş alacak?
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti.Memur ve memur emeklileri, SSK emeklileri ne kadar zam alacak?
TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.