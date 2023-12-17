Memur ve emeklilere kötü haber! Mehmet Şimşek hesabını yaptı! En fazla yüzde 40...

Memur ve emeklilere yapılacak zamla ilgili olarak son resmi açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Orta Vadeli Program'da enflasyon artışını 33 dedik. Merkez Bankamız bunu 36 olarak revize etti ama işte bu bantta bir enflasyon beklediğimiz ortamda, yüzde 50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için" dedi.