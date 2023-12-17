Memur ve emeklilere kötü haber! Mehmet Şimşek hesabını yaptı! En fazla yüzde 40...
Memur ve emekliler yılbaşında açıklanacak zam oranına kilitlenmişken Ankara kulislerinde rakamlar havada uçuşuyor. Ancak, son konuşulanlar memur ve emeklileri hayal kırıklığına uğratacak gibi. Yüzde 50 zam hayal gibi... İşte o rakamlar ve Mehmet Şimşek'le ilgisi...
Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammını bekliyor. Memurlara gerçekleşen enflasyon kadar mı yoksa öngörülen enflasyon kadar mı zam yapılacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, Akara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekseninde yeni senaryolar konuşulmaya başlandı.
Memur ve emeklilere yapılacak zamla ilgili olarak son resmi açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Orta Vadeli Program'da enflasyon artışını 33 dedik. Merkez Bankamız bunu 36 olarak revize etti ama işte bu bantta bir enflasyon beklediğimiz ortamda, yüzde 50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için" dedi.
Gazeteci Sedat Bozkurt ise, memur ve emeklilerin moralini bozacak kulis haberi duyurdu. Bozkurt'un aktardığına göre, memur ve memur emeklilerini yılbaşında hayal kırıklığı bekliyor.
Son dönemde daha görünür oldular
Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son dönemde medyada daha çok görünür olduklarını hatırlatan Sedat Bozkurt, bunun iktidarın bilinçli bir tercihi olduğunu savundu.