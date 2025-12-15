Memur ve emekli zammında kritik viraj! 5 aylık enflasyon sonrası rakamlar değişti

Kasım ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş artışlarında beş aylık görünüm ortaya çıktı. Yapılan son hesaplamalara göre memur maaşlarında şu an için yüzde 17,57 oranında artış oluştu. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle birlikte netleşmiş olacak.