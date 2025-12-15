Memur ve emekli zammında kritik viraj! 5 aylık enflasyon sonrası rakamlar değişti
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaş artışına ilişkin tablo daha da netleşti. Beş aylık enflasyon farklı yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, buna toplu sözleşmeden kaynaklanan artış da eklendiğinde memurların maaşlarında şu ana kadar oluşan toplam artış oranı yüzde 17,57 seviyesine çıktı. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından netlik kazanacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi.