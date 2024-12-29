Milyonlarca emekli ve memur bekliyor! En düşük maaş ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılan ve çalışanların yetersiz bulduğu zammın ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu oldu. Yapılacak zam oranı aralık enflasyonuna göre belirlenecek.
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2025 günü belirlenecek. Kasım ayı ile beraber son beş aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplanmıştı.
Merkez Bankası piyasa katılımcı anketlerine göre aylık enflasyon aralık ayında yüzde 1,72 olacak. Beklentiler esas alındığı zaman ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 olarak hesaplanıyor. Enflasyon yüzde 2 oranında artarsa 6 aylık enflasyon da yüzde 16,86 olacak. İşçi ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon üzerinden zam alacak.
Sözcü'de yer alan habere göre enflasyon beklentileri incelendiği zaman ise emekliler yıl sonunda yüzde 16-18 arasında bir zam alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.