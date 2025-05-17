Memur ve emekli temmuz ayı zam oranı MB beklenti anketinden çıktı
Milyonlarca memur ve emekli, temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 16 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Anketin yayınlanmasının ardından memur ve emekli zammı için ipucu geldi.
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi 16 Mayıs'ta açıklandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,98'den yüzde 30,35'a yükseldi. 66 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı.
TCMB'nin anketine göre, memur ve emeklinin temmuz zammını hesaplandı. Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.
TÜFE ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta 2.46, nisanda yüzde 3 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre; 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu.