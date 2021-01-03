Memur ve emekli maaşlarına zam! Tüm gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile milyonlarca memura yapılacak zam yarın belli olacak. Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının aralık ayı enflasyon oranında. İşte 5 aylık enflasyon sonrası muhtemel zamlı maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu yarın (Pazartesi) saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler ilk 5 aylık enflasyon olan 7.2 oranında zam alacak. Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. İşte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili son rakamlar.
Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.
Zam oranı belli oldu mu?
Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var. Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti.