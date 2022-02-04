Memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacak! İlk aydan yüzde 7.5'i aştılar

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı. 2021’in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.