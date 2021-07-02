Memur ve emekli için büyük gün pazartesi! Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
Memur ve emekliler heyecanla Temmuz ayında alacakları zam miktarını bekliyor. Milyonlarca vatandaşın gözü pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. İşte açıklanacak enflasyonla ilgili beklentiler ile memur ve emeklilere gölecek zam oranları ve zamlı maaşlar.. Kafalarda hep o soru işareti var...
Milyonlarca emekli ve memur pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarını heyecanla bekliyor. Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. 1 Temmuz itibariyle elektrik, doğalgaz, LGP başta olmak üzere birçok kalemde peş peşe gelen kallavi zamlar, memur ve emekliyi iki kez vuracak. Zamlar Haziran'da yapılsa maaşlara yansıyacak enflasyon farkı artacaktı. Zam Temmuz'da yapıldığı için hem enflasyon farka artmayacak hem de maaşa yapılacak artış, gelen zamlarla buhar olacak...
2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi.
Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da açıklanacak ve merak edilen rakamlar ortaya çıkacak.
Mayıs ayı enflasyon oranı kaçtı?
TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre %6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış gerçekleşti.