Memur ve emekli için büyük gün pazartesi! Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emekli ve memur pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarını heyecanla bekliyor. Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. 1 Temmuz itibariyle elektrik, doğalgaz, LGP başta olmak üzere birçok kalemde peş peşe gelen kallavi zamlar, memur ve emekliyi iki kez vuracak. Zamlar Haziran'da yapılsa maaşlara yansıyacak enflasyon farkı artacaktı. Zam Temmuz'da yapıldığı için hem enflasyon farka artmayacak hem de maaşa yapılacak artış, gelen zamlarla buhar olacak...