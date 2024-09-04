Memur maaşlarını etkileyebilir! Emeklilik dilekçesi verecekler dikkat

Merkez Bankası tahminlerine göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olacak. 2025 yılında bu rakamın yüzde 14’e düşmesi bekleniyor. Uzmanlar yüzde 38 ve yüzde 14’lük tahminler gerçekleşmese bile enflasyon rakamlarının gerileyeceğini ifade ediyor. Hal böyle olunca 2024 yılında emekli olanlar 2025’te olanlardan daha fazla emekli maaşı alacak. SGK Uzmanı Ersin Konar, “Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli?” sorusunu cevapladı.