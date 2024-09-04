Memur maaşlarını etkileyebilir! Emeklilik dilekçesi verecekler dikkat
Emeklilik için gün sayan milyonlar emeklilik dilekçesi için doğru tarihi araştırıyor. 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında dilekçe verenlerden daha fazla maaş alacağı söylentisi kafaları karıştırdı. SGK Uzmanı emeklilik dilekçesi tarihi için yaptığı açıklamada “Çok zor bir ihtimal” diyerek emekli olmak isteyenler için kritik tarihi duyurdu.
Merkez Bankası tahminlerine göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olacak. 2025 yılında bu rakamın yüzde 14’e düşmesi bekleniyor. Uzmanlar yüzde 38 ve yüzde 14’lük tahminler gerçekleşmese bile enflasyon rakamlarının gerileyeceğini ifade ediyor. Hal böyle olunca 2024 yılında emekli olanlar 2025’te olanlardan daha fazla emekli maaşı alacak. SGK Uzmanı Ersin Konar, “Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli?” sorusunu cevapladı.
“RESMİ AÇIKLAMA YOK”
Konar, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında verenlerden yüzde 30’luk bir farkla daha yüksek maaş alacaklarına dair söylentiler olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
Bununla ilgili herhangi bir resmi çalışma yok. Eğer böyle bir çalışma başlarsa 2025’te emekli olacak vatandaşlarımızın 2024’ün 12’inci ayına kadar beklemelerini tavsiye ediyorum" dedi.
YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih sonrasında maaş artışlarında büyük önem taşıyor. Dilekçe tarihinde güncelleme katsayısı ömür boyu emekli maaşlarını etkiliyor. Merkez Bankası tahminleri gerçekleşirse 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak.