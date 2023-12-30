Memur maaş zammı ne zaman belli oluyor tarih netleşti! İşte masadaki zam oranı

TÜFE önceki aya göre yüzde 3,28 arttı

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.