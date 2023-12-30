Memur maaş zammı ne zaman belli oluyor tarih netleşti! İşte masadaki zam oranı
2024 yılı itibariyle yeni asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş memur maaşı zam oranının ne zaman açıklanacağını ve hangi oranda zam yapılacağını merak ediyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. Enflasyonun belli olmasının ardından memurlara yapılacak olan zam oranın da açıklanması bekleniyor. İşte herkesin merak ettiği memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı...
Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.
TÜFE önceki aya göre yüzde 3,28 arttı
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Enflasyon farkı 15 Ocak'ta alınacak
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.