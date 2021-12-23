Memur işçi ayrımı yok! Milyonlarca çalışanın net maaşı artıyor

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak. Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak.