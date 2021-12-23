Memur işçi ayrımı yok! Milyonlarca çalışanın net maaşı artıyor
18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Kazançlarda hiç kimse için asgari geçim indirimi uygulanmayacak.
Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak. Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak.
Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37,98 Lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle brüt tutarı bulunacak. Brüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek.
Böylece net ücret ile çalışanlar da brüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre gelecek yıl 5004 Lira olarak belirlenen brüt asgari ücret için normalde 675 Lira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.