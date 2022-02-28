Memur, emekli, işçi hepsini kapsıyor! 5 adımlı çözüm 3600 ek gösterge, zamlar, ikramiye işte tüm detaylar...
Maaş zamları, ek gösterge, sözleşmeli kadrosu, EYT sırayla çözülüyor. Çalışma hayatını ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 5 önemli konuda sona yaklaşılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çalışmalara yönelik önemli açıklamalar yaptı.
Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili konular belli bir süreç dahilinde çözüme kavuşturuluyor.
Faruk Erdem yazısında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun gelinen noktaları anlattığını belirtti ve detayları aktardı:
5 konu gündemde
Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.
2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi.