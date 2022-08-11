Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray'da hareketlilik son hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Mertens ve Torreira'yı dahil eden Galatasaray'da taraftarlar şu ana dek transferlerden oldukça memnun. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler beklenirken Barcelona’da forma giyen Depay'ın sosyal medyadaki bir hareketi taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray'ın yeni transferi Mertens, sosyal medya hesabından sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafı Memphis Depay beğendi ancak kısa süre sonra yaptığı bu beğeniyi geri çekti.