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Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Memphis Depay, Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in sarı-kırmızılı kulübe imza attığı paylaşımı beğendi.

Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray'da hareketlilik son hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Mertens ve Torreira'yı dahil eden Galatasaray'da taraftarlar şu ana dek transferlerden oldukça memnun. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler beklenirken Barcelona’da forma giyen Depay'ın sosyal medyadaki bir hareketi taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray'ın yeni transferi Mertens, sosyal medya hesabından sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafı Memphis Depay beğendi ancak kısa süre sonra yaptığı bu beğeniyi geri çekti.

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Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor.

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Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirdi. Radardaki isim ise Barcelonalı Memphis Depay.

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Memphis Depay Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı çıldırtan hareket

Teklif yapılacak!

Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.

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