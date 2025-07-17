BIST 10.371
DOLAR 40,28
EURO 46,83
ALTIN 4.318,29

Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor...

|
Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor...

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor... - Resim: 1

Sıcak havadan bulan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Karadeniz'in zirvesinde yer alan yaylalara ilgi gösteriyor.

18
Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor... - Resim: 2

Zigana Dağı'nın zirvesinde yer alan Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları da bugünlerde ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor.

28
Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor... - Resim: 3

Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki gölle de ilgi gören bölge, misafirlerine doğa ile iç içe keyifli anlar sunuyor.

38
Memleket değil cennet! Karadeniz'in zirvesinde doğa harikası yaylalar görenleri mest ediyor... - Resim: 4

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı güzergahındaki kara yolundan ulaşılan yaylalara, son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi artıyor.

48