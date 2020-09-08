Memet Ali Alabora tanınmaz halde Gezi sonrası firar etmişti

Bir dönemin ünlü dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora İngiltere'de yaşamaya başlamıştı. Yılan Hikayesi dizisiyle meşhur olan Mehmet Ali Alabora, Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler filmiyle ününe ün katmıştı. Gezi olayları sonrasında yurt dışına çıkan ve bir daha geri dönmeyen Mehmet Ali Alabora son haliyle şaşırttı. Alabora'nın o eski halinden eser kalmamış.