Memet Ali Alabora tanınmaz halde Gezi sonrası firar etmişti
GEZİ olayları sonrası firar eden oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.
Bir dönemin ünlü dizi oyuncusu Mehmet Ali Alabora İngiltere'de yaşamaya başlamıştı. Yılan Hikayesi dizisiyle meşhur olan Mehmet Ali Alabora, Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler filmiyle ününe ün katmıştı. Gezi olayları sonrasında yurt dışına çıkan ve bir daha geri dönmeyen Mehmet Ali Alabora son haliyle şaşırttı. Alabora'nın o eski halinden eser kalmamış.
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2013 yılında Gezi olaylarında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Alabora, 2013 yılında Türkiye'den ayrılmıştı.
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Gezi davasında beraat eden Mehmet Ali Alabora, yaşamını hala yurt dışında devam ettiriyor.
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Sevenleriyle sosyal medya hesabından iletişim halinde olan Alabora'nın son paylaşımı dikkat çekti.
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