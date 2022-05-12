'Meme sarkması oluyor sütyen taksın' tepkisi! Ahmet Çakar'a ünlüler isyan etti Melis Sezen'e destek yağdı
Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen'i hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a aralarında Caner Cindoruk, Hazal Kaya, Emre Karayel gibi isimler sert tepki gösterdi.
Akit TV'de katıldığı bir programda eski milletvekili Ahmet Çakar "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur." diyerek Melis Sezen'i hedef almıştı.
"Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş, yani bu ahlaksızlığın danikasıdır” diyerek sözlerini sürdüren Çakar'a sanat, medya camiasından tepki yağdı.
İşte ünlülerin Ahmet Çakar'a tepkileri...
CAN DÜNDAR
Kimin ne giyeceğine karışmak suçtur #AhmetÇakar… Beğenmediyseniz unutmaya çalışın. #MelisSezen
SONGÜL ÖDEN
Çen çot mu dert ettin #ahmetçakar? Oyy kıyamam.. haklısınız tabi memleketin konuşacak başka sorunu yok.. DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN , RUJUMUZDAN,DEKOLTEMİZDEN,BAŞÖRTÜMÜZDEN…#MelisSezen