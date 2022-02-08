Meme kanseriyle mücadelesinde hastanelik oldu Fulden Uras kimdir kaç yaşında
Meme kanserine yakalanarak daha önce defalarca ameliyat geçiren Fulden Uras hastalığın yeniden nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı sosyal medyada Fulden Uras'ın sağlığına ilişkin son durumu merak ediliyor.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fulden Uras, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan ünlü isim, yeniden hastanelik oldu. Birçok kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, hastalığının nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 53 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sevenlerinden dua istedi.
Hastalığının nükseden Fulden Uras, İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yeniden meme kanseriyle mücadele ediyor: Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan şarkıcı, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok" ifadelerini kullandı.
Ameliyattan sonra video paylaştı: Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.