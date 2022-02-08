Meme kanseriyle mücadelesinde hastanelik oldu Fulden Uras kimdir kaç yaşında

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fulden Uras, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan ünlü isim, yeniden hastanelik oldu. Birçok kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, hastalığının nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 53 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sevenlerinden dua istedi.