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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığını açıkladı. Menajerimi Ara dizisinde rol alan oyuncunun dizideki akıbeti ortaya çıktı.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

Sevilen dizi Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'in geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ergüder, ortaya çıkan bu haberi sosyal medya hesabından doğruladı. Ameliyat olduğunu söyleyen Ergüder, sağlık durumu hakkında şunları yazdı:

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.''

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

''Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf.''

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu

''Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem.'' 

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