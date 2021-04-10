Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in Menajerimi Ara'daki akıbeti belli oldu
Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığını açıkladı. Menajerimi Ara dizisinde rol alan oyuncunun dizideki akıbeti ortaya çıktı.
Sevilen dizi Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'in geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ergüder, ortaya çıkan bu haberi sosyal medya hesabından doğruladı. Ameliyat olduğunu söyleyen Ergüder, sağlık durumu hakkında şunları yazdı:
''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.''
''Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf.''
''Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem.''