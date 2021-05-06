Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Canan Ergüder, bu fotoğrafının altına şunları yazdı:

''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.''