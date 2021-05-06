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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

Menajerimi Ara dizisinden kanser illeti nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder, saçlarını kestirdi.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

Geçtiğimiz ay Star TV'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi hızla yayıldı. Başarılı oyuncu, kötü haberin hızla yayılmasının ardından ameliyat sonrası çekilen fotoğrafıyla beraber sevenlerine haberin doğru olduğunu açıkladı.

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Canan Ergüder, bu fotoğrafının altına şunları yazdı:

''Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.''

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

''Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf.''

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder 'Saçsız halime alıştım' deyip paylaştı

''Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum.''

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