Meme kanseri atlatmıştı! Canan Ergüder'in zor günleri yürekleri parçaladı
Geçtiğimiz yıl meme kanseri hastalığına yakalanan ve uzun bir süre tedavi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder katıldığı bir programda hastalık sürecini anlattı. Sağlığına kavuşan oyuncu en zor zamanının saçını kaybettiği zaman olduğunu anlattı.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanseri teşhisi koyulan ve 4,5 ay kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu programda kanser döneminde yaşadığı zorlukları ve hislerini anlattı.
Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Ergüder, "Tabii ki çok zordu bu süreç. bir çocuğum var, şuanda 4 yaşında. en zor düşünceler onunla ilgili düşünceler.
"Tabi ki gencim, hayatta yapmak istediğim şeyler var, yaşamak istiyorum vs. Bu düşüncelerin hepsi geliyor insanın aklına." dedi.
Kanserle verdiği mücadeleyi kazanan oyuncu, "Hiçbir şey kesin değil. Hastalık geri gelmeyecek diye garanti veremez bana hiç kimse."