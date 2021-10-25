Meltem Miraloğlu'ndan son durum haberi... Şimdi de 'üvey oğul' krizi çıktı!
'Hayat Devam Ediyor' dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan ve ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun başı 'üvey oğlu'yla derde girdi.
Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Meltem Miraloğlu'nun başı şimdi de "üvey oğlu" ile dertte!
Geçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu.
Miraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.
UçanKuş TV'de Canlı Masa isimli magazin programına katılan yazar Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.