Meltem Miraloğlu'ndan son durum haberi... Şimdi de 'üvey oğul' krizi çıktı!

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Meltem Miraloğlu'nun başı şimdi de "üvey oğlu" ile dertte!