Meltem Miraloğlu yaşlı eşiyle nasıl evlendi: '80 yaşındaki Amerikalı Patrick'i öptü...'
Oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenip ABD'ye yerleştiğinden beri hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.İşte Miraloğlu'nun son durumu ve hakkında ortaya atılan şok iddialar...
Oynadığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta yaşlı bir adama eş olarak ailesi tarafından zorla verildiği rolüyle tanınan ve bu rolü gerçek hayatında da neredeyse benzerini yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady tarafından önce 'evlat' edinilip ardından berbaer yaşamaya başlamış ve şiddet gördüğü iddia edilmişti. ABD'ye yerleştiğinden beri hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmeyen Meltem Miraloğlu'nun son olarak hamile olduğu ve eşinden şiddet gördüğükonuşuluyordu. Miraloğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü ABD'de görüp şahit olan biri, ünlü şarkıcı ve magazinci Onur Akay'a skandal iddiaları bir bir anlattı.
Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart, Türkiye’ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı.
Stewart, Onur Akay'a, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de aşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini aktardı.
'Çok yanlış yolda ilerledi'
Onur Akay, Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, Miraloğlu'nun içinde bulunduğu durumu şöyle ifade ettiğini aktardı: