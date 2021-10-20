Meltem Miraloğlu yaşlı eşiyle nasıl evlendi: '80 yaşındaki Amerikalı Patrick'i öptü...'

Oynadığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta yaşlı bir adama eş olarak ailesi tarafından zorla verildiği rolüyle tanınan ve bu rolü gerçek hayatında da neredeyse benzerini yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady tarafından önce 'evlat' edinilip ardından berbaer yaşamaya başlamış ve şiddet gördüğü iddia edilmişti. ABD'ye yerleştiğinden beri hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmeyen Meltem Miraloğlu'nun son olarak hamile olduğu ve eşinden şiddet gördüğükonuşuluyordu. Miraloğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü ABD'de görüp şahit olan biri, ünlü şarkıcı ve magazinci Onur Akay'a skandal iddiaları bir bir anlattı.