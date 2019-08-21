Meltem Miraloğlu ülkeyi terk etti son hali olay Hayat Devam Ediyor'da ünlenmişti
ATV ekranlarında 2011 yılına damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde 'Hayat' karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu, Türkiye'de iş bulamayınca ABD'ye yerleşme kararı aldı.
Çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinin final yapmasının ardından çeşitli projelerde yer almasına rağmen, ekranlarda tutunamadı. Oyunculuk teklifleri almayan genç oyuncu, çareyi ABD'ye yerleşmekte buldu.
Yıldızı parlayıp bir anda sönen Miraloğlu, üniversite eğitimi almak istediğini söyleyerek "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifinin gelmemesidir" ifadelerini kullandı.
Estetik yaptırdı mı?: OnurAkayMedya'ya konuşan Miraloğlu, proje teklifi almadığı için Amerika'da olduğunu belirtti. Estetik yaptırdığı iddialarına da açıklama getiren ünlü oyuncu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Saçlarımı bile boyatmadım: “Hiçbir yerimde dolgu, estetik yok. Ben doğduğumdan beri saçlarımı bile boyatmadım. Bir gün kendiliğinde beyazlayacak belki beyaz kalmasını da tercih edebilirim”